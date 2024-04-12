В ДТП в Самарской области пострадали четыре человека
В Волжском районе Самарской области произошло столкновение автомобилей Opel Astra и ВАЗ-2110, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
В результате столкновения пострадали четыре человека. Водителей и пассажиров обоих автомобилей доставили в медучреждение.
По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Opel Astra. Он не предоставил преимущество водителю ВАЗ на перекрестке и допустил столкновение.
В Рязанской области 9 апреля произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. В результате столкновения погибли шесть человек, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru