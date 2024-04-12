В ДТП в Самарской области пострадали четыре человека

В результате столкновения пострадали четыре человека. Водителей и пассажиров обоих автомобилей доставили в медучреждение.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Opel Astra. Он не предоставил преимущество водителю ВАЗ на перекрестке и допустил столкновение.

В Рязанской области 9 апреля произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. В результате столкновения погибли шесть человек, отмечает «Радиоточка НСН».

