В ДТП в Самарской области пострадали четыре человека

В Волжском районе Самарской области произошло столкновение автомобилей Opel Astra и ВАЗ-2110, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

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В результате столкновения пострадали четыре человека. Водителей и пассажиров обоих автомобилей доставили в медучреждение.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Opel Astra. Он не предоставил преимущество водителю ВАЗ на перекрестке и допустил столкновение.

В Рязанской области 9 апреля произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. В результате столкновения погибли шесть человек, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АвтомобилиДТПСамарская Область

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