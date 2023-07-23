Водитель Mercedes насмерть сбил ребенка в Майкопе

В Майкопе водитель Mercedes насмерть сбил ребенка на набережной, сообщает «РЕН ТВ».

﻿{{related_post_ml0SxWZvj}}

Автомобиль двигался с большой скоростью. По словам водителя, у транспортного средства отказали тормоза.

По предварительным данным, машиной управлял судья Майкопского городского суда Анатолий Горголин. Он зацепил машину, пробил ограждение и вылетел на пешеходную часть набережной. Автомобиль сбил несколько детей. Мальчик 2014 года рождения погиб.

Устанавливается точное количество пострадавших.

Ранее в ДТП с автобусом и КамАЗом в Кабардино-Балкарии пострадали 12 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

