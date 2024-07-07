В ДТП в Рязанской области погибли пять человек
7 июля 202414:41
При столкновении двух легковых автомобилей в Рязанской области погибли пять человек, сообщило региональное управление Госавтоинспекции в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел вечером в субботу в Ряжском районе на 331-м километре автодороги Р-22 «Каспий». Столкнулись автомобили «Лада» и «Шевроле Нива».
Жертвами ДТП стали пять человек, включая 9-летнего ребенка. 15-летнего пассажира доставили в медицинское учреждение.
Ранее рейсовый автобус с 30 пассажирами опрокинулся на трассе в Кемеровской области, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru