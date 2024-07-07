В ДТП в Рязанской области погибли пять человек

При столкновении двух легковых автомобилей в Рязанской области погибли пять человек, сообщило региональное управление Госавтоинспекции в своем Telegram-канале.

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Инцидент произошел вечером в субботу в Ряжском районе на 331-м километре автодороги Р-22 «Каспий». Столкнулись автомобили «Лада» и «Шевроле Нива».

Жертвами ДТП стали пять человек, включая 9-летнего ребенка. 15-летнего пассажира доставили в медицинское учреждение.

Ранее рейсовый автобус с 30 пассажирами опрокинулся на трассе в Кемеровской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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