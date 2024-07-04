Автомобиль с ехавшей в роддом семьей взорвался в Люберцах
Автомобиль LADA Kalina с ехавшей в роддом семьей взорвался в подмосковных Люберцах. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел на Котельнической улице. Причиной взрыва стал перегрев шланга кондиционера, автомобиль загорелся. В салоне находились 20-летний мужчина, его супруга и мать. Они направлялись в роддом к ребенку, находящемуся на сохранении.
В результате происшествия пострадал водитель — он получил ожоги 20% тела из-за разлившегося тосола. Пассажирки автомобиля отделались шоком.
Ранее автобус столкнулся с грузовиком в Топкинском округе Кемеровской области, пострадали 17 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru