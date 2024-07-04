Автомобиль с ехавшей в роддом семьей взорвался в Люберцах

Инцидент произошел на Котельнической улице. Причиной взрыва стал перегрев шланга кондиционера, автомобиль загорелся. В салоне находились 20-летний мужчина, его супруга и мать. Они направлялись в роддом к ребенку, находящемуся на сохранении.

В результате происшествия пострадал водитель — он получил ожоги 20% тела из-за разлившегося тосола. Пассажирки автомобиля отделались шоком.

Ранее автобус столкнулся с грузовиком в Топкинском округе Кемеровской области, пострадали 17 человек.

