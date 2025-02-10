В ДТП в Ростовской области погиб сотрудник ДПС

В Красносулинском районе Ростовской области в результате ДТП погиб сотрудник ДПС. Авария произошла 7 февраля в 16:24 на 993-м километре автодороги М-4 «Дон».

По информации Госавтоинспекции региона, 22-летний водитель автомобиля «Газ Некст» не уступил дорогу автомобилю «Фотон», в результате чего произошло столкновение.

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После этого «Газ Некст» врезался в стоящий на обочине грузовик.

В ходе происшествия под колеса попал сотрудник ДПС, который проверял документы у водителя. Полицейский получил тяжелые травмы и скончался на месте, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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