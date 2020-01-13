В ДТП в Подмосковье пострадали пять человек
13 января 202022:18
Пять человек пострадали при столкновении четырех автомобилей в Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по региону.
По данным агентства, авария произошла на трассе М-9 Балтия. Отмечается, что столкнувшиеся автомобили двигались в сторону области. Как уточнили в ведомстве, одна из машин впоследствии загорелась.
Все пять пострадавших были госпитализированы. Их состояние не уточняется.
В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
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