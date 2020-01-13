В ДТП в Подмосковье пострадали пять человек

13 января 202022:18

Пять человек пострадали при столкновении четырех автомобилей в Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по региону.

В Саратовской области в ДТП автомобиль разорвало на две части

По данным агентства, авария произошла на трассе М-9 Балтия. Отмечается, что столкнувшиеся автомобили двигались в сторону области. Как уточнили в ведомстве, одна из машин впоследствии загорелась.

Все пять пострадавших были госпитализированы. Их состояние не уточняется.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
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