В ДТП в Олонецком районе Карелии погибли три человека
27 августа 202319:42
На трассе в Олонецком районе Карелии погибли три человека, пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
Происшествие произошло в 15:30 мск. Столкнулись легковые автомобиля Mazda 6 и Renault Duster.
Погибли оба водителя. Пострадавшего ребенка доставили в центральную районную больницу.
Как сообщает «Радиоточка НСН», суд в Калуге 25 августа отправил под стражу на два месяца водителя, ставшего виновником ДТП с 11 пострадавшими. Мужчина не справился с управлением и въехал в толпу людей на остановке общественного транспорта.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru