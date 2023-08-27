В ДТП в Олонецком районе Карелии погибли три человека

На трассе в Олонецком районе Карелии погибли три человека, пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

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Происшествие произошло в 15:30 мск. Столкнулись легковые автомобиля Mazda 6 и Renault Duster.

Погибли оба водителя. Пострадавшего ребенка доставили в центральную районную больницу.

Как сообщает «Радиоточка НСН», суд в Калуге 25 августа отправил под стражу на два месяца водителя, ставшего виновником ДТП с 11 пострадавшими. Мужчина не справился с управлением и въехал в толпу людей на остановке общественного транспорта.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДТПКарелия

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