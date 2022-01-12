В ДТП в Краснодарском крае погиб человек
12 января 202220:59
ДТП произошло на трассе в Краснодарском крае, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает ТАСС.
Среди пострадавших пятеро человек, в том числе два ребенка.
Столкнулись два автомобиля - ВАЗ и Кia Rio. Погибла женщина-пассажир ВАЗ.
По предварительным данным, авария произошла при совершении разворота автомобилем ВАЗ в неположенном месте.
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12 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru