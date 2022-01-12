В ДТП в Краснодарском крае погиб человек

ДТП произошло на трассе в Краснодарском крае, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает ТАСС.

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Среди пострадавших пятеро человек, в том числе два ребенка.

Столкнулись два автомобиля - ВАЗ и Кia Rio. Погибла женщина-пассажир ВАЗ.

По предварительным данным, авария произошла при совершении разворота автомобилем ВАЗ в неположенном месте.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Краснодарский КрайДТП
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