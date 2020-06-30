В ДТП в Калужской области погиб человек, семеро пострадали
В Калужской области столкнулись два автомобиля, в результате чего погиб один человек, еще семеро получили травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.
Уточняется, что инцидент произошел на трассе М-3 "Украина" в Бабынинском районе. Столкнулись Renault и Peugeot. В результате аварии погиб водитель Peugeot.
Среди пострадавших три пассажира Peugeot - женщина и два подростка 14 и 17 лет, водитель и три пассажира Renault. Все доставлены в больницу.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. Предварительно, столкновение случилось в момент разворота Peugeot.
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