В ДТП в Калужской области погиб человек, семеро пострадали

В Калужской области столкнулись два автомобиля, в результате чего погиб один человек, еще семеро получили травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.

Уточняется, что инцидент произошел на трассе М-3 "Украина" в Бабынинском районе. Столкнулись Renault и Peugeot. В результате аварии погиб водитель Peugeot.

Среди пострадавших три пассажира Peugeot - женщина и два подростка 14 и 17 лет, водитель и три пассажира Renault. Все доставлены в больницу.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. Предварительно, столкновение случилось в момент разворота Peugeot.



