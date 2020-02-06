Гибель пытавшегося перебежать 12-полосную трассу мужчины попала на видео

В Подмосковье под колесами автомобиля погиб мужчина, который пытался перебежать 12-полосную скоростную трассу в Одинцовском районе.

Видеозапись инцидента публикует сайт «Подмосковье сегодня». Инцидент произошел на платной автодороге Северный обход Одинцово.

На кадрах видно как мужчина успешно преодолевает первую часть дороги, преодолевает два отбойника, однако затем его сбивает черный джип.

Мужчина отлетел на несколько метров и от полученных травм скончался на месте. Подмосковная полиция проводит проверку по факту гибели человека.