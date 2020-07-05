В ДТП в Иркутской области пострадали 10 человек с детьми
Взрослые и дети – всего десять человек – пострадали при столкновении легковых автомобилей в Черемховском районе Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе ГИБДД по региону.
«ДТП в Черемховском районе, десять человек пострадали. В одной машине ехали шесть человек, в другой четыре», - сообщили в ГИБДД.
Стало известно, что в числе пострадавших ребенок, который тяжело травмирован. По официальным данным, в реанимации находится девочка 2011 года рождения.
По данным пресс-службы региональной ГИБДД, авария произошла по вине одного из водителей, который не уступил дорогу другому при выезде со второстепенной трассы.
ДТП произошло на 1 772-ом километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь».
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