В ДТП в Иркутской области пострадали 10 человек с детьми

Взрослые и дети – всего десять человек – пострадали при столкновении легковых автомобилей в Черемховском районе Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе ГИБДД по региону.

«ДТП в Черемховском районе, десять человек пострадали. В одной машине ехали шесть человек, в другой четыре», - сообщили в ГИБДД.