Эдгард Запашный рассказал о состоянии брата после аварии

Эдгард Запашный рассказал о состоянии своего брата,художественного руководителя Большого Московского цирка Аскольда, который попал в ДТП в Москве. В беседе с РИА ФАН он рассказал, что с братом сейчас все в порядке.

Эдгард пояснил, что дорожно-транспортное происшествие случилось ночью накануне. Автомобиль Аскольда зацепил неизвестный и скрылся с места. Он уточнил, что полиция уже нашла нарушителя.

Запашный также уточнил, что с его братом сейчас все в порядке.

Ранее в средствах массовой информации появились сведения о том, что худрук Большого Московского цирка попал в аварию. Сообщалось, что в машину Запашного врезалось другое авто.

Глава межрегиональной общественной организации автомобилистов, депутат Вячеслав Лысаков рассказал в эфире НСН, зачем ГИБДД нужен доступ к информации, составляющей медицинскую тайну

