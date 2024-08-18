В ДТП в Хабаровском крае погибли четыре человека
18 августа 202415:18
Жертвами дорожно-транспортного происшествия в Хабаровском крае стали четыре человека, сообщила региональная госавтоинспекция.
Авария произошла на 146-м километре трассы А-376. Виновником ДТП стал водитель автомобиля Dodge, который выехал на полосу встречного движения.
Погибли водитель и трое пассажиров автомобиля Toyota. Среди них - ребенок 11 лет.
Ранее два человека погибли в результате массового ДТП в Острогожском районе Воронежской области, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В секторе Газа с кладбищ похитили более двух тысяч тел погибших
- В Тыве детей вывезли из трех лагерей из-за приближения лесных пожаров
- Над Белгородской областью сбили шесть украинских беспилотников
- Мэр Львова назвал страшной цену нападения на Курскую область
- В ДТП в Хабаровском крае погибли четыре человека
- Глава Кореневского района Курской области призвала жителей не пытаться вернуться
- Украинский клуб потребовал от УЕФА заменить судью из-за его работы в России
- Центральный банк Ливии приостановил работу
- Захарова опровергла сообщения о срыве переговоров России и Украины в Катаре
- Умер актер дубляжа Борис Быстров
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru