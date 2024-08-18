В ДТП в Хабаровском крае погибли четыре человека

Жертвами дорожно-транспортного происшествия в Хабаровском крае стали четыре человека, сообщила региональная госавтоинспекция.

Под Иркутском произошло ДТП с участием коня

Авария произошла на 146-м километре трассы А-376. Виновником ДТП стал водитель автомобиля Dodge, который выехал на полосу встречного движения.

Погибли водитель и трое пассажиров автомобиля Toyota. Среди них - ребенок 11 лет.

Ранее два человека погибли в результате массового ДТП в Острогожском районе Воронежской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АвтомобилиДТПХабаровский Край

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