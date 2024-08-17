Под Иркутском произошло ДТП с участием коня
Конь выбежал на проезжую часть в рабочем поселке Маркова в Иркутской области, на животное наехал проезжавший по дороге автомобиль «ИЖ-2717220». Об этом сообщило главное управление МВД по региону.
По данным ведомства, 44-летний водитель авто допустил наезд на «внезапно выбежавшего» коня.
«Травмы получила 51-летняя женщина, находившаяся на пассажирском сидении. Животное от полученных травм погибло на месте», — указали в МВД.
Как отметили правоохранители, водитель ИЖ не имел водительского удостоверения и управлял авто, не зарегистрированным в установленном порядке. Также у мужчины не было полиса ОСАГО. В отношении автомобилиста были составлены административные протоколы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Китае произошел пожар на бывшем советском авианосце «Минск»
- Сальдо: ВСУ прекратили попытки высадиться в Крынках и Днепрянах
- Российский теннисист Рублев сыграет в 1/4 финала турнира «Мастерс» в Цинциннати
- Грузовой корабль «Прогресс МС-28» пристыковался к МКС
- В очереди к Крымскому мосту скопилось более 1400 автомобилей
- Под Иркутском произошло ДТП с участием коня
- В отелях России в 2025 году могут появиться невозвратные тарифы
- СМИ: При ударе Израиля по центру сектора Газа погибли 15 человек
- В Белгородской области уничтожили беспилотник ВСУ
- Пушилин: Подвергшийся обстрелу ТЦ в Донецке полностью уничтожен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru