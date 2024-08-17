Под Иркутском произошло ДТП с участием коня

Конь выбежал на проезжую часть в рабочем поселке Маркова в Иркутской области, на животное наехал проезжавший по дороге автомобиль «ИЖ-2717220». Об этом сообщило главное управление МВД по региону.

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По данным ведомства, 44-летний водитель авто допустил наезд на «внезапно выбежавшего» коня.

«Травмы получила 51-летняя женщина, находившаяся на пассажирском сидении. Животное от полученных травм погибло на месте», — указали в МВД.

Как отметили правоохранители, водитель ИЖ не имел водительского удостоверения и управлял авто, не зарегистрированным в установленном порядке. Также у мужчины не было полиса ОСАГО. В отношении автомобилиста были составлены административные протоколы.

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ФОТО: РИА Новости
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