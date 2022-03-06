Троих пострадавших госпитализировали после ДТП с автозаком в Москве

Автозак, в котором в Москве перевозили задержанных, попал в ДТП и перевернулся. Инцидент произошел на Хамовническом валу, есть пострадавшие, сообщает Telegram-канал «112».

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В автозак на перекрестке врезался легковой автомобиль. После столкновения спецавтомобиль въехал в столб и перевернулся.

По данным спасателей, медицинская помощь потребовалась 11 пострадавшим, в том числе двум полицейским.

Telegram-канал «112» опубликовал имена троих человек, которым потребовалась госпитализация: Татьяна Попова (49 лет), Анастасия Никулина (27 лет), Церен Харсхаев (31 год).



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ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве
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