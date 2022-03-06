Троих пострадавших госпитализировали после ДТП с автозаком в Москве

В автозак на перекрестке врезался легковой автомобиль. После столкновения спецавтомобиль въехал в столб и перевернулся.

По данным спасателей, медицинская помощь потребовалась 11 пострадавшим, в том числе двум полицейским.

Telegram-канал «112» опубликовал имена троих человек, которым потребовалась госпитализация: Татьяна Попова (49 лет), Анастасия Никулина (27 лет), Церен Харсхаев (31 год).







