Троих пострадавших госпитализировали после ДТП с автозаком в Москве
Автозак, в котором в Москве перевозили задержанных, попал в ДТП и перевернулся. Инцидент произошел на Хамовническом валу, есть пострадавшие, сообщает Telegram-канал «112».
В автозак на перекрестке врезался легковой автомобиль. После столкновения спецавтомобиль въехал в столб и перевернулся.
По данным спасателей, медицинская помощь потребовалась 11 пострадавшим, в том числе двум полицейским.
Telegram-канал «112» опубликовал имена троих человек, которым потребовалась госпитализация: Татьяна Попова (49 лет), Анастасия Никулина (27 лет), Церен Харсхаев (31 год).
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