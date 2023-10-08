В ДТП в Башкирии пять человек пострадали и один погиб

В Башкирии на трассе Уфа - Янаул произошло дорожное-транспортное происшествие, сообщила пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

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Столкнулись легковые автомобили ВАЗ-2110 и Lada Kalina. Водитель ВАЗа скончался от полученных травм.

Пять человек пострадали. Их доставили в медицинские учреждения.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске после ДТП с маршрутным такси госпитализировали шесть человек, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АвтомобилиБашкирияДТП

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