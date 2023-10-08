В ДТП в Башкирии пять человек пострадали и один погиб
8 октября 202320:43
В Башкирии на трассе Уфа - Янаул произошло дорожное-транспортное происшествие, сообщила пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.
Столкнулись легковые автомобили ВАЗ-2110 и Lada Kalina. Водитель ВАЗа скончался от полученных травм.
Пять человек пострадали. Их доставили в медицинские учреждения.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что в Ульяновске после ДТП с маршрутным такси госпитализировали шесть человек, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Подмосковье электричка столкнулась с легковым автомобилем
- «Спартак» в компенсированное время ушел от поражения в матче с ЦСКА
- США отправят авианосец в Восточное Средиземноморье
- В ДТП в Башкирии пять человек пострадали и один погиб
- Гражданам Израиля рекомендовали поскорее покинуть Египет
- В центре Сочи запретили купаться в море
- Байден распорядился оказать Израилю дополнительную помощь
- Дуда призвал не преувеличивать серьезность ситуации в Израиле
- Из Франции отправился второй конвой с гуманитарной помощью для Донбасса
- МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и гололедице
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru