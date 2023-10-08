В ДТП в Башкирии пять человек пострадали и один погиб

Столкнулись легковые автомобили ВАЗ-2110 и Lada Kalina. Водитель ВАЗа скончался от полученных травм.

Пять человек пострадали. Их доставили в медицинские учреждения.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске после ДТП с маршрутным такси госпитализировали шесть человек, отмечает «Радиоточка НСН».

