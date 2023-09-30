Суд отправил под домашний арест водителя, который сбил пешеходов в Москве

Виновника ДТП на Большой Никитской улице в Москве отправили под домашний арест, сообщили в столичной прокуратуре.

Пять человек погибли в ДТП с автобусом на севере Турции

Накануне автомобиль Mercedes сбил пешеходов на улице Большая Никитская в центре Москвы. Травмы различной степени тяжести получили пять человек, включая двух детей 2011 и 2013 годов рождения.

Ранее на севере столицы на улице Сходненской произошло ДТП с шестью автомобилями. По данным Telegram-канала Mash, одну пострадавшую госпитализировали без сознания, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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