Суд отправил под домашний арест водителя, который сбил пешеходов в Москве
30 сентября 202317:17
Виновника ДТП на Большой Никитской улице в Москве отправили под домашний арест, сообщили в столичной прокуратуре.
Накануне автомобиль Mercedes сбил пешеходов на улице Большая Никитская в центре Москвы. Травмы различной степени тяжести получили пять человек, включая двух детей 2011 и 2013 годов рождения.
Ранее на севере столицы на улице Сходненской произошло ДТП с шестью автомобилями. По данным Telegram-канала Mash, одну пострадавшую госпитализировали без сознания, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Дагестане учителям школ запретили использовать WhatsApp для работы
- На блогера Амирана Сардарова из-за мата подали в суд религиозные активисты
- Суд отправил под домашний арест водителя, который сбил пешеходов в Москве
- Российские болота спасут мир. Экологи РФ нашли способ противостоять климатическим аномалиям
- Ученый Данилов-Данильян сообщил об ухудшении глобальных характеристик экологии
- Российский лейбл выиграл суд у зарубежных компаний из-за пиратства
- Германия уходит в агрессию. ФРГ боится эскалации конфликта на Украине и призывает к ударам по РФ
- CBC: бывший эсэсовец Ярослав Хунка скрывается вместе с семьей после скандала
- «Оренбург» впервые в истории обыграл «Зенит» в РПЛ
- Германия дала Украине добро на атаку городов России ракетами Taurus
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru