СМИ: Сын губернатора Саратовской области Бусаргина погиб в ДТП

По данным региональной прокуратуры, в Саратове на улице Соколовой водитель Lada Granta не справился с управлением и врезался в грузовик MAN, после чего легковушку отбросило в Lada Granta белого цвета.

В результате ДТП погибли пассажиры легкового автомобиля, в том числе несовершеннолетний.

Как пишет Mash, одним из погибших может быть 16-летний сын губернатора. Также сообщается, что к месту ДТП приезжал и сам Бусаргин.

Власти пока не давали официальных комментариев.

Ранее в ДТП погиб заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

