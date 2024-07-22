СМИ: Сын губернатора Саратовской области Бусаргина погиб в ДТП
Сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина Иван погиб в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным региональной прокуратуры, в Саратове на улице Соколовой водитель Lada Granta не справился с управлением и врезался в грузовик MAN, после чего легковушку отбросило в Lada Granta белого цвета.
В результате ДТП погибли пассажиры легкового автомобиля, в том числе несовершеннолетний.
Как пишет Mash, одним из погибших может быть 16-летний сын губернатора. Также сообщается, что к месту ДТП приезжал и сам Бусаргин.
Власти пока не давали официальных комментариев.
Ранее в ДТП погиб заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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