В ДТП с участием пассажирского автобуса под Красноярском пострадали 18 человек

Пассажирский автобус «Сибагро» съехал в кювет и опрокинулся набок около 8 часов утра. В автобусе было 36 работников свинокомплекса, 18 из них пострадали, пятеро госпитализированы.

На месте происшествия работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее в Белогорском районе Амурской области произошло смертельное ДТП, напоминает «Свободная пресса».

