В ДТП с участием пассажирского автобуса под Красноярском пострадали 18 человек

Прокуратура Красноярского края организовала проверку в связи с ДТП с участием пассажирского автобуса в Большемуртинском районе, сообщили в ведомстве.

Под Калининградом пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Пассажирский автобус «Сибагро» съехал в кювет и опрокинулся набок около 8 часов утра. В автобусе было 36 работников свинокомплекса, 18 из них пострадали, пятеро госпитализированы.

На месте происшествия работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее в Белогорском районе Амурской области произошло смертельное ДТП, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: Telegram-канал "МВД 24"
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