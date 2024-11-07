В ДТП с участием пассажирского автобуса под Красноярском пострадали 18 человек
7 ноября 202409:03
Прокуратура Красноярского края организовала проверку в связи с ДТП с участием пассажирского автобуса в Большемуртинском районе, сообщили в ведомстве.
Пассажирский автобус «Сибагро» съехал в кювет и опрокинулся набок около 8 часов утра. В автобусе было 36 работников свинокомплекса, 18 из них пострадали, пятеро госпитализированы.
На месте происшествия работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее в Белогорском районе Амурской области произошло смертельное ДТП, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru