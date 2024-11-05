Под Калининградом пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Школьный автобус столкнулся с пассажирским микроавтобусом в Калининградской области, пострадали пять человек. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Как отметили в ведомстве, авария произошла в 07:40 (08:40 мск) близ поселка Высокое в Славском районе. По предварительным данным, водитель школьного автобуса допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом, не уступив ему дорогу. Во время ДТП детей в салоне не было.
В результате аварии пострадали водители двух транспортных средств и три пассажира микроавтобуса, им потребовалась помощь медиков. Полиция устанавливает причины и обстоятельства ЧП.
Ранее в Краснодарском крае микроавтобус с пассажирами столкнулся с грузовиком на трассе Ставрополь-Краснодар, два человека погибли, еще один пострадал, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Грузия увеличила импорт газа из РФ до многолетнего максимума
- Под Калининградом пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
- ВТБ заявил о падении выдачи ипотеки в РФ на четверть месяц к месяцу
- МЧС доставило в Ливан более 19 тонн гуманитарной помощи
- Рекордное число российских спутников одновременно выведено на орбиту
- Оппозиция в Молдавии опротестует итоги президентских выборов
- СМИ: В РФ предложили запретить доступ к соцсетям детям до 14 лет
- Правительство не поддержало проект об упрощении получения российского гражданства
- Трамп допустил, что может проиграть на выборах президента
- В США сотрудника избирательного участка задержали за угрозу взрыва
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru