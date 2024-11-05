Под Калининградом пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Школьный автобус столкнулся с пассажирским микроавтобусом в Калининградской области, пострадали пять человек. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Как отметили в ведомстве, авария произошла в 07:40 (08:40 мск) близ поселка Высокое в Славском районе. По предварительным данным, водитель школьного автобуса допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом, не уступив ему дорогу. Во время ДТП детей в салоне не было.

В результате аварии пострадали водители двух транспортных средств и три пассажира микроавтобуса, им потребовалась помощь медиков. Полиция устанавливает причины и обстоятельства ЧП.

Ранее в Краснодарском крае микроавтобус с пассажирами столкнулся с грузовиком на трассе Ставрополь-Краснодар, два человека погибли, еще один пострадал, напоминает «Свободная пресса».

