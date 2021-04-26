В ДТП с тягачом в Ленобласти погиб ребенок

В результате ДТП погиб ребенок, еще трое взрослых госпитализированы. Происшествие случилось на 80-м километре трассы «Кола». Nissan Qashqai при обгоне врезался в грузовик Мan. После этого легковушка вылетела на встречную полосу, столкнувшись с Chevrolet Lanos.

Погибший ребенок - 2019 года рождения. Он был пристегнут в детском кресле на заднем сиденье Chevrolet.

Ранее в больнице скончался единственный подросток, выживший после аварии 18 апреля в Новочеркасске Ростовской области.

