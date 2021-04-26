В ДТП с тягачом в Ленобласти погиб ребенок
Автоавария с участием двух легковых автомобилей и тягача произошла в Кировском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
В результате ДТП погиб ребенок, еще трое взрослых госпитализированы. Происшествие случилось на 80-м километре трассы «Кола». Nissan Qashqai при обгоне врезался в грузовик Мan. После этого легковушка вылетела на встречную полосу, столкнувшись с Chevrolet Lanos.
Погибший ребенок - 2019 года рождения. Он был пристегнут в детском кресле на заднем сиденье Chevrolet.
Ранее в больнице скончался единственный подросток, выживший после аварии 18 апреля в Новочеркасске Ростовской области.
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