В ДТП с тягачом в Ленобласти погиб ребенок

Автоавария с участием двух легковых автомобилей и тягача произошла в Кировском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

В Карачаево-Черкесии пять человек пострадали в ДТП

В результате ДТП погиб ребенок, еще трое взрослых госпитализированы. Происшествие случилось на 80-м километре трассы «Кола». Nissan Qashqai при обгоне врезался в грузовик Мan. После этого легковушка вылетела на встречную полосу, столкнувшись с Chevrolet Lanos.

Погибший ребенок - 2019 года рождения. Он был пристегнут в детском кресле на заднем сиденье Chevrolet.

Ранее в больнице скончался единственный подросток, выживший после аварии 18 апреля в Новочеркасске Ростовской области.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АварияДТП
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