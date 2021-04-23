В Карачаево-Черкесии пять человек пострадали в ДТП

В Адыге-Хабльском районе Карачаево-Черкесии столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

По данным министерства, ДТП случилось в 18:30 на въезде в город Черкесск у села Садовое. Водитель автомобиля ВАЗ-2106 совершал разворот, однако не уступил водителю ВАЗ-21099 в попутном направлении, что и привело к аварии.

Все пострадавшие госпитализированы с травмами в городскую больницу Черкесска.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Баранов
ТЕГИ:ПострадавшиеКарачаево-черкесияДТП
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