В Карачаево-Черкесии пять человек пострадали в ДТП

В Адыге-Хабльском районе Карачаево-Черкесии столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

По данным министерства, ДТП случилось в 18:30 на въезде в город Черкесск у села Садовое. Водитель автомобиля ВАЗ-2106 совершал разворот, однако не уступил водителю ВАЗ-21099 в попутном направлении, что и привело к аварии.

Все пострадавшие госпитализированы с травмами в городскую больницу Черкесска.