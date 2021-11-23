В ДТП с туристическим автобусом в Болгарии погибло 45 человек

В ДТП с участием туристического автобуса в Болгарии погибло минимум 45 человек, сообщает агентство БГНЕС.

Авария произошла на автомагистрали «Струма». По данным источника, примерно в четыре часа утра по московскому времени автобус из Северной Македонии загорелся.

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В результате ДТП погибло 33 взрослых и 12 детей. Всего в автобусе находились 52 человека. Обстоятельства дела выясняются. На месте аварии продолжаются работы.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ДТПАвтобусБолгария
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