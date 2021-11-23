В ДТП с туристическим автобусом в Болгарии погибло 45 человек

В ДТП с участием туристического автобуса в Болгарии погибло минимум 45 человек, сообщает агентство БГНЕС.

Авария произошла на автомагистрали «Струма». По данным источника, примерно в четыре часа утра по московскому времени автобус из Северной Македонии загорелся.