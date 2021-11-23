В ДТП с туристическим автобусом в Болгарии погибло 45 человек
23 ноября 202107:11
В ДТП с участием туристического автобуса в Болгарии погибло минимум 45 человек, сообщает агентство БГНЕС.
Авария произошла на автомагистрали «Струма». По данным источника, примерно в четыре часа утра по московскому времени автобус из Северной Македонии загорелся.
В результате ДТП погибло 33 взрослых и 12 детей. Всего в автобусе находились 52 человека. Обстоятельства дела выясняются. На месте аварии продолжаются работы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru