В ДТП с микроавтобусами в Пензенской области погиб человек

В Пензенской области два микроавтобуса столкнулись «лоб в лоб», в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что среди пострадавших еще шесть человек. Их состояние не уточняется.

Авария произошла в селе Веденяпино Спасского района Пензенской области. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ ЦОДД Егор Чернов рассказал, что в 2019 году число дорожно-транспортных происшествий снизилось. Также, по его словам, в текущем году от всего числа нарушений превышение скорости составило 55%, что ниже на 8%, чем в прошлом году.

