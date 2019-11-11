В ДТП с микроавтобусами в Пензенской области погиб человек
В Пензенской области два микроавтобуса столкнулись «лоб в лоб», в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что среди пострадавших еще шесть человек. Их состояние не уточняется.
Авария произошла в селе Веденяпино Спасского района Пензенской области. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ ЦОДД Егор Чернов рассказал, что в 2019 году число дорожно-транспортных происшествий снизилось. Также, по его словам, в текущем году от всего числа нарушений превышение скорости составило 55%, что ниже на 8%, чем в прошлом году.
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