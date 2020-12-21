Под Владимиром в ДТП с машиной скорой помощи пострадали четыре человека

Автомобиль скорой помощи попал в ДТП во Владимирской области, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.

Отмечается, что среди пострадавших три медицинских работника. Еще один пострадавший водитель другого автомобиля, которым произошло столкновение.

Накануне сообщалось, что в Москве два человека погибли после столкновения легкового и грузового автомобилей


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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Владимирская ОбластьСкорая Помощь
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