В ДТП с маршруткой в Саратове пострадали 13 человек

По данным областного Минздрава, две пострадавших в ДТП женщины находятся в тяжёлом состоянии, остальные пострадавшие, в том числе подросток - в состоянии средней степени тяжести.

«Одному пострадавшему вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался», - уточнили в ведомстве.

Ранее в Саратове в ДТП погиб сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина Иван, сообщает RT.

