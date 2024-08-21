В ДТП с маршруткой в Саратове пострадали 13 человек
Столкновение маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля, в результате которого пострадали 13 человек, произошло в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
По данным областного Минздрава, две пострадавших в ДТП женщины находятся в тяжёлом состоянии, остальные пострадавшие, в том числе подросток - в состоянии средней степени тяжести.
«Одному пострадавшему вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался», - уточнили в ведомстве.
Ранее в Саратове в ДТП погиб сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина Иван, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru