В ДТП с маршруткой в Саратове пострадали 13 человек

Столкновение маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля, в результате которого пострадали 13 человек, произошло в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

В Саратове машина протаранила остановку общественного транспорта

По данным областного Минздрава, две пострадавших в ДТП женщины находятся в тяжёлом состоянии, остальные пострадавшие, в том числе подросток - в состоянии средней степени тяжести.

«Одному пострадавшему вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался», - уточнили в ведомстве.

Ранее в Саратове в ДТП погиб сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина Иван, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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