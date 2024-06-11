В Саратове машина протаранила остановку общественного транспорта

Автомобиль Toyota протаранил остановку общественного транспорта в Заводском районе Саратова. Об этом сообщил глава управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин.

По его словам, сообщение о ЧП на улице Чернышевского поступило в экстренные службы в 12:47 (11:47 мск).

«В результате ДТП пострадала водитель-женщина и женщина, которая стояла на остановке», — написал Юрин в Telegram-канале.

Пострадавших госпитализировали. На месте инцидента работают специалисты, обстоятельства аварии устанавливаются.

В апреле в Саратове столкнулись три легковых авто и пассажирский автобус, после удара одна из машин врезалась в остановку общественного транспорта, напоминает RT. Пострадали водители транспортных средств и стоявшие на остановке горожане.

