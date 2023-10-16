В ДТП с маршруткой в Мытищах пострадали пять человек

Происшествие произошло на Волковском шоссе в районе деревни Бородино. Травмы получили пять человек.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Полиция начала выяснять обстоятельства аварии, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.

В Ярославле нетрезвый водитель автомобиля Volkswagen врезался в фасад государственного театра драмы имени Ф. Волкова. В отношении лихача составили административные протоколы за вождение в пьяном виде и без прав, сообщает «Радиоточка НСН».

