В ДТП с маршруткой в Мытищах пострадали пять человек
В городе Мытищи Московской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса.
Происшествие произошло на Волковском шоссе в районе деревни Бородино. Травмы получили пять человек.
Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Полиция начала выяснять обстоятельства аварии, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.
В Ярославле нетрезвый водитель автомобиля Volkswagen врезался в фасад государственного театра драмы имени Ф. Волкова. В отношении лихача составили административные протоколы за вождение в пьяном виде и без прав, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru