В ДТП с маршруткой в Мытищах пострадали пять человек

В городе Мытищи Московской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса.

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Происшествие произошло на Волковском шоссе в районе деревни Бородино. Травмы получили пять человек.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Полиция начала выяснять обстоятельства аварии, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.

В Ярославле нетрезвый водитель автомобиля Volkswagen врезался в фасад государственного театра драмы имени Ф. Волкова. В отношении лихача составили административные протоколы за вождение в пьяном виде и без прав, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МытищиМосковская ОбластьДТП

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