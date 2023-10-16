МВД назвало причину смертельного ДТП с туристическим автобусом в Приморье
Нарушение скоростного режима водителем, по предварительным выводам, стало причиной аварии с автобуса с туристами со смертельным исходом в Приморском крае. Такие предварительные данные обнародовало краевое управление министерства внутренних дел.
По данным ведомства, водитель автобуса, гражданин Китая, не принял во внимание указания по скоростному режиму и допустил съезд с автодороги. Авария произошла в Хасанском районе на трассе Раздольное — Хасан.
По данным регионального управления МВД, всего в автобусе ехали 50 человек. Все пассажиры – граждане России. В результате ДТП двое человек погибли не месте, 20 пострадали и отправлены в больницу.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», назначено проведение ряда исследований для установления всех обстоятельств ДТП.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru