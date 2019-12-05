В ДТП с калужской маршруткой пострадали 26 человек

5 декабря 201913:59

В Калуге в результате крупного ДТП с участием маршрутку пострадали 26 человек, сообщает РИА Новости.

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Инцидент произошел на улице Амелина, где микроавтобус врезался в мачту освещения. Отмечается, что среди пострадавших есть один ребенок.

Накануне в Саратове в ДТП попал автобус, в результате пострадали 15 человек, сообщает RT. Сообщалось, что маршрутный автобус так же налетел на столб.

На минувших выходных в Забайкалье автобус с пассажирами упал с моста через реку Куэнгу, в результате чего погибли 19 человек, еще 21 пострадал. Среди погибших четверо – дети.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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