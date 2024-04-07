В ДТП с грузовиком под Волгоградом погибли три человека

По данным ведомства, столкновение произошло на 703-м километре трассы «Каспий». Виновником ДТП стал водитель легковушки «Лада», который выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик МАЗ.

В результате столкновения погибли водитель и двое пассажиров легковушки. Еще один человек доставлен в медучреждение.

Ранее десять человек пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса на трассе в Якутии, передает «Радиоточка НСН».

