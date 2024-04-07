В ДТП с грузовиком под Волгоградом погибли три человека
В Новоаннинском районе Волгоградской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
По данным ведомства, столкновение произошло на 703-м километре трассы «Каспий». Виновником ДТП стал водитель легковушки «Лада», который выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик МАЗ.
В результате столкновения погибли водитель и двое пассажиров легковушки. Еще один человек доставлен в медучреждение.
Ранее десять человек пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса на трассе в Якутии, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Абхазии россиянка погибла, сорвавшись с края скалы
- В Орске объявлена эвакуация еще одного района из-за угрозы подтопления
- Большая вода: В Оренбуржье объявлена ЧС федерального масштаба из-за паводка
- Украинские дроны-камикадзе атаковали Запорожскую АЭС
- Захарова назвала Зеленского жертвой предвыборной кампании в США
- Минстрой оценил ущерб от наводнения в Оренбуржье в 21 млрд рублей
- Силы ПВО за сутки сбили 293 украинских беспилотника
- В ДТП с грузовиком под Волгоградом погибли три человека
- Самолет Москва - Орск развернули в небе в сторону Тольятти
- Власти Курганской области объявили эвакуацию из-за паводка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru