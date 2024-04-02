В ДТП с автобусом во Владимирской области пострадали 15 человек

В Петушинском районе Владимирской области автобус столкнулся с грузовиком «КамАЗ», сообщила пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

Путин сообщил, что за 2023 год в ДТП погибли 14,5 тысячи человек

В результате ДТП пострадали 15 человек. Пять человек госпитализировали в районную больницу.

По данным местного Минздрава, четверо человек в состоянии средней тяжести находятся в травматологическом отделении. Одного из пострадавших поместили в реанимацию. Погибших нет.

Во вторник, 2 апреля, смертельное ДТП произошло в Павловском районе Воронежской области. В результате столкновения двух большегрузных автомобилей и легковушки погибли три человека, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АвтобусДТПВладимирская Область

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