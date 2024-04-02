В ДТП с автобусом во Владимирской области пострадали 15 человек

В результате ДТП пострадали 15 человек. Пять человек госпитализировали в районную больницу.

По данным местного Минздрава, четверо человек в состоянии средней тяжести находятся в травматологическом отделении. Одного из пострадавших поместили в реанимацию. Погибших нет.

Во вторник, 2 апреля, смертельное ДТП произошло в Павловском районе Воронежской области. В результате столкновения двух большегрузных автомобилей и легковушки погибли три человека, отмечает «Радиоточка НСН».

