В ДТП с автобусом во Владимирской области пострадали 15 человек
В Петушинском районе Владимирской области автобус столкнулся с грузовиком «КамАЗ», сообщила пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.
В результате ДТП пострадали 15 человек. Пять человек госпитализировали в районную больницу.
По данным местного Минздрава, четверо человек в состоянии средней тяжести находятся в травматологическом отделении. Одного из пострадавших поместили в реанимацию. Погибших нет.
Во вторник, 2 апреля, смертельное ДТП произошло в Павловском районе Воронежской области. В результате столкновения двух большегрузных автомобилей и легковушки погибли три человека, отмечает «Радиоточка НСН».
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