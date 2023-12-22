В ДТП с грузовиком под Псковом погибли три человека

На трассе в Пустошинском районе Псковской области столкнулись легковой автомобиль и грузовик, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В Ростовской области в ДТП с грузовиком погибли двое взрослых и трое детей

Происшествие произошло в деревне Ночлегово. Столкнулись легковой автомобиль Hyundai и большегруз. От столкновения водитель и пассажиры легковушки погибли на месте.

В своем Telegram-канале глава региона Михаил Ведерников заявил, что жертвами ДТП стали сотрудницы комитета по сельскому хозяйству Татьяна Ермакова и Ирина Павлова.

В Алма-Ате в пятницу пассажирский автобус врезался в толпу на остановке. Погибли четыре человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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