В ДТП с грузовиком под Псковом погибли три человека
На трассе в Пустошинском районе Псковской области столкнулись легковой автомобиль и грузовик, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Происшествие произошло в деревне Ночлегово. Столкнулись легковой автомобиль Hyundai и большегруз. От столкновения водитель и пассажиры легковушки погибли на месте.
В своем Telegram-канале глава региона Михаил Ведерников заявил, что жертвами ДТП стали сотрудницы комитета по сельскому хозяйству Татьяна Ермакова и Ирина Павлова.
В Алма-Ате в пятницу пассажирский автобус врезался в толпу на остановке. Погибли четыре человека, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru