В ДТП с грузовиком под Псковом погибли три человека

Происшествие произошло в деревне Ночлегово. Столкнулись легковой автомобиль Hyundai и большегруз. От столкновения водитель и пассажиры легковушки погибли на месте.

В своем Telegram-канале глава региона Михаил Ведерников заявил, что жертвами ДТП стали сотрудницы комитета по сельскому хозяйству Татьяна Ермакова и Ирина Павлова.

В Алма-Ате в пятницу пассажирский автобус врезался в толпу на остановке. Погибли четыре человека, передает «Радиоточка НСН».

