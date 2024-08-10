В ДТП с грузовиками в Нижегородской области 18 человек пострадали, один погиб

Микроавтобус и два грузовых автомобиля столкнулись в Нижегородской области, погиб один человек, еще 18 получили травмы. Об этом сообщило МЧС по региону.

По данным ведомства, авария произошла на 549-м километре дороги М-12 «Восток» в Сергачском районе области.

«Столкнулись два грузовика и микроавтобус. К сожалению, в результате столкновения погиб водитель грузового автомобиля», — заявили в МЧС.

Министерство уточнило, что в ДТП пострадали 18 человек, в том числе ребенок.

Ранее в Москве на внутренней стороне МКАД столкнулись шесть авто, один человек погиб.

