В ДТП с грузовиками в Нижегородской области 18 человек пострадали, один погиб
Микроавтобус и два грузовых автомобиля столкнулись в Нижегородской области, погиб один человек, еще 18 получили травмы. Об этом сообщило МЧС по региону.
По данным ведомства, авария произошла на 549-м километре дороги М-12 «Восток» в Сергачском районе области.
«Столкнулись два грузовика и микроавтобус. К сожалению, в результате столкновения погиб водитель грузового автомобиля», — заявили в МЧС.
Министерство уточнило, что в ДТП пострадали 18 человек, в том числе ребенок.
Ранее в Москве на внутренней стороне МКАД столкнулись шесть авто, один человек погиб.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru