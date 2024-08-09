Один человек погиб в ДТП с шестью автомобилями на МКАД

Авария с шестью автомобилями произошла на 53-м километре внутренней стороны МКАД. Об этом сообщила Госавтоинспекция Москвы.

В результате ДТП погиб один человек, одного пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Госавтоинспекция и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства инцидента. Сотрудники принимают меры для оперативного устранения поврежденных машин с проезжей части.

«Движение сильно затруднено, выбирайте пути объезда», — предупредили в Госавтоинспекции.

Ранее в Волгоградской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик, один человек погиб, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МКАДДТПМосква

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