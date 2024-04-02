В ДТП с грузовиками под Воронежем погибли три человека

В Павловском районе Воронежской области произошло смертельное ДТП с участием двух большегрузных автомобилей и легковушки, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Губернатор заявил о пьяном диспетчере переезда под Ярославлем, где произошло ДТП

Столкновение произошло в 18:55 мск на трассе М-4 «Дон». После столкновения грузовики загорелись.

«По предварительным данным, в результате ДТП погибли 3 человека, личности которых устанавливаются», - заявили в МВД.

Движение на участке ДТП полностью перекрыли. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД сообщил о увеличении числа ДТП. По его словам, в 2023 году на дорогах погибли 14,5 тысячи человек, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АвтомобилиДТПВоронежская Область

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