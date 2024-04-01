Губернатор заявил о пьяном диспетчере переезда под Ярославлем, где произошло ДТП

Диспетчер железнодорожного переезда в Ярославской области, на котором произошло столкновение поезда с автобусом, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Михаил Евраев.

Прокуратура назвала причину ДТП на переезде в Ярославской области

По его словам, диспетчер допустил автобус на переезд. Он поднял шлагбаум для въезда и подавал разрешительные сигналы.

ДТП произошло в понедельник в селе Берендеево. По предварительным данным, в результате столкновения погибли семь человек.

Ранее на железнодорожном переезде под Рязанью столкнулись пассажирский поезд и грузовой автомобиль КамАЗ. В результате ДТП никто не пострадал, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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