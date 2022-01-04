В ДТП с автобусом в Воронеже пострадали 11 человек

Более 10 человек обратились за медицинской помощью после столкновения автобуса с бетонным ограждением в Воронеже, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

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В сообщении говорится, что инцидент произошёл на Московском проспекте. По предварительным данным, 38-летний водитель автобуса не справился с управлением и врезался в бордюрный камень.

«В результате ДТП за медицинской помощью обратилось 11 человек, в том числе и водитель транспортного средства», - добавили в полиции.

По данным источников РИА Новости в экстренных службах, в результате аварии пострадали девять взрослых и двое детей.

Ранее в поселке Таловая Воронежской области в ДТП попал школьный автобус, пострадали водитель, школьники и педагог, сообщают «Невские новости».

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