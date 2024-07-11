В ДТП с автобусом в Удмуртии пострадали 27 человек

«Ранены 27, в том числе 7 несовершеннолетних», — указали в ведомстве.

ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Удмуртии накануне. Как сообщал Минздрав региона, в результате погибли два человека, еще 22, в том числе три ребенка, пострадали. По данным ГАИ, причиной аварии мог стать выезд легкового авто на встречную полосу.

Между тем в Сахалинской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом, травмы получили шесть человек, пишет 360.ru.

