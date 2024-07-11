В ДТП с автобусом в Удмуртии пострадали 27 человек
Число пострадавших в аварии с автобусом и легковым автомобилем в Удмуртии возросло до 27. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.
«Ранены 27, в том числе 7 несовершеннолетних», — указали в ведомстве.
ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Удмуртии накануне. Как сообщал Минздрав региона, в результате погибли два человека, еще 22, в том числе три ребенка, пострадали. По данным ГАИ, причиной аварии мог стать выезд легкового авто на встречную полосу.
Между тем в Сахалинской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом, травмы получили шесть человек, пишет 360.ru.
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