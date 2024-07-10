Два человека погибли, 22 пострадали в ДТП в Удмуртии

Два человека погибли в результате ДТП с участием рейсового автобуса в Удмуртии, сообщил Минздрав региона.

Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Запорожской области

Кроме того, в аварии пострадали 22 человека, в том числе трое детей.

Всех пострадавших доставили в городскую больницу, им оказывается медицинская помощь.

Ранее в Турции 10 человек погибли в ДТП с участием автобуса, напоминает ОТР.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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