В ДТП с автобусом в центре Москвы пострадали четыре человека
В центре Москвы автобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего были госпитализированы четверо человек. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, авария произошла на пересечении Лесного переулка и Бутырского вала. Трое пострадавших находились в автобусе, еще один – водитель автомобиля. Их состояние не уточняется.
Отмечается, что движение в результате дорожного происшествия затруднено. В настоящее время выясняется, что стало причиной аварии.
Ранее сегодня сообщалось, что в Пензенской области при столкновении двух микроавтобусов погиб человек.
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