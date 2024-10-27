В ДТП с автобусом в Петербурге пострадали 10 человек

На площади Восстания в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием автобуса и нескольких автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Александр Беглов.

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По его словам, в результате столкновения столкновения автобуса и автомобилейпострадали 10 человек. На место происшествия прибыли бригады скоройпомощи.

Двух детей доставили в медучреждения в состоянии средней тяжести. Также в больницу попали семь взрослых.

Ранее суд приговорил водителя упавшего в реку Мойку автобуса к шести годам лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:АвтобусыДТПСанкт-Петербург

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