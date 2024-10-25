Два грузовика загорелись после ДТП в Тверской области

В результате столкновения грузовики загорелись. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек.



На месте происшествия работают 28 огнеборцев и семь единиц техники.

Ранее мужчина погиб в результате ДТП на Сахалине, напоминает «Свободная пресса».

