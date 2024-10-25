Два грузовика загорелись после ДТП в Тверской области

Около деревни Заболотье в Тверской области на 272 километре трассы М-11 «Нева» столкнулись два грузовика, сообщили в МЧС России.

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В результате столкновения грузовики загорелись. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек.

На месте происшествия работают 28 огнеборцев и семь единиц техники.

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ФОТО: МЧС России
ТЕГИ:Тверская ОбластьДТПМЧС РФ

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