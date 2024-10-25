Два грузовика загорелись после ДТП в Тверской области
25 октября 202418:41
Около деревни Заболотье в Тверской области на 272 километре трассы М-11 «Нева» столкнулись два грузовика, сообщили в МЧС России.
В результате столкновения грузовики загорелись. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек.
На месте происшествия работают 28 огнеборцев и семь единиц техники.
Ранее мужчина погиб в результате ДТП на Сахалине, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Два грузовика загорелись после ДТП в Тверской области
- Мирный житель пострадал в результате прилета снаряда в Белгородской области
- Минюст РФ предложил платить алименты до 23 лет при обучении на очном отделении
- Певец Алексей Лебединский опубликовал в соцсетях свое завещание
- В Минфине предупредили об исторических последствиях займа Украине под активы РФ
- Сеть «О'Кей» окажет поддержку пострадавшим при нападении в Санкт-Петербурге
- Минтранс предложил увеличить штраф за неоплату проезда по платным дорогам
- Водителю упавшего в реку Мойку автобуса дали шесть лет колонии
- США введут в строй оружие для подавления российских спутников
- Премьер Грузии исключил влияние РФ на выборы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru