В ДТП с автобусом в Нижегородской области пострадали 20 человек

В аварии с туристическим автобусом под Новгородом пострадали 20 человек, информирует ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Отмечается, что в числе 20 пострадавших нет ни детей, ни погибших. Пассажирам, которым требуется медицинская помощь, доставлены в несколько больниц.

На момент ДТП в автобусе, который ехал из Саратова в музей-заповедник Пушкина в селе Большое Болдино, было 29 человек — 27 пассажиров и два водителя, уточняет Газета.ru.

На данный момент правоохранительные службы и следователи выясняют причины, по которым автобус с экскурсантами перевернулся на новгородской трассе.

Ранее указывалось, что на трассе розлива топлива не зафиксировано.

Напомним, в эфире НСН председатель Экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами, председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков назвал способ решения проблемы распространения незаконных транспортных лицензий.







