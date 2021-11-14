В ДТП с автобусом в Москве пострадали три человека

Рейсовый автобус попал в аварию в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Прокуратура ведет проверку по факту опрокидывания автобуса в Нижегородской области

Он столкнулся с легковушкой на западе города на Можайском шоссе в районе дома 14, строение 1. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека.

Все они находились в автомобиле. Из-за происшествия инспекторы ГИБДД перекрыли три полосы дороги, из-за чего затруднено движение транспорта.

Как сообщалось ранее, на трассе Севастополь — Ялта в результате ДТП легкового автомобиля с микроавтобусом пострадали 12 человек.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДТПМосква
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