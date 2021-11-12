Прокуратура ведет проверку по факту опрокидывания автобуса в Нижегородской области

Авария произошла 11 ноября в Володарском районе на автомобильной трассе Володарск — Ильино.

По последним данным, число пострадавших в результате опрокидывания автобуса возросло до девяти.

Напомним, в момент аварии в салоне пассажирского автобуса находились около 15 человек

