В ДТП с автобусом в Карелии погиб человек
В Карелии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем погиб человек, еще несколько человек пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД.
По данным агентства, ДПТ произошло на трассе «Кола». Столкновение случилось в результате обгона, легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.
Среди пострадавших четыре пассажира автобуса и пассажир автомобиля. При столкновении погиб водитель машины.
В начале декабря стало известно, что Госавтоинспекция введет изменения в порядке сдачи экзамена на водительские права. Планируется, в частности, отказаться от балльной системы при сдаче практической части экзамена.
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