В ДТП с автобусом в Карелии погиб человек

По данным агентства, ДПТ произошло на трассе «Кола». Столкновение случилось в результате обгона, легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

Среди пострадавших четыре пассажира автобуса и пассажир автомобиля. При столкновении погиб водитель машины.

В начале декабря стало известно, что Госавтоинспекция введет изменения в порядке сдачи экзамена на водительские права. Планируется, в частности, отказаться от балльной системы при сдаче практической части экзамена.



