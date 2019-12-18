В ДТП с автобусом в Карелии погиб человек

18 декабря 201921:59

В Карелии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем погиб человек, еще несколько человек пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД.

В России выросло число ДТП с участием такси

По данным агентства, ДПТ произошло на трассе «Кола». Столкновение случилось в результате обгона, легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

Среди пострадавших четыре пассажира автобуса и пассажир автомобиля. При столкновении погиб водитель машины.

В начале декабря стало известно, что Госавтоинспекция введет изменения в порядке сдачи экзамена на водительские права. Планируется, в частности, отказаться от балльной системы при сдаче практической части экзамена.


Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ДТПКарелия