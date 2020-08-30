В ДТП с автобусом в Дагестане пострадали 17 человек

В ДТП с автобусом в Дагестане, в который врезалось колесо от «Камаза», составляет 17 человек, уточняет РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК по региону.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 17 человек», - сообщают в СК.

Причиной ДТП, по предварительной информации, стало отлетевшее от прицепа «Камаза» колесо. Оно врезалось в рейсовый автобус, который двигался по федеральной автодороге «Астрахань-Махачкала» на территории Тарумовского района.