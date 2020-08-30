В ДТП с автобусом в Дагестане пострадали 17 человек

В ДТП с автобусом в Дагестане, в который врезалось колесо от «Камаза», составляет 17 человек, уточняет РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК по региону.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 17 человек», - сообщают в СК.

Причиной ДТП, по предварительной информации, стало отлетевшее от прицепа «Камаза» колесо. Оно врезалось в рейсовый автобус, который двигался по федеральной автодороге «Астрахань-Махачкала» на территории Тарумовского района.

Пассажирский автобус перевернулся под Оренбургом

«Следственными органами проводится доследственная проверка по факту ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей уполномоченными должностными лицами, бездействие которых повлекло возникновение дорожно-транспортного происшествия», - сказано в сообщении ведомства в Instagram.

Сотрудниках, которые допустили техническую неисправность автобуса при его выходе на линию. Также будет дана правовая оценка действиям водителя рейсового автобуса «по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

На месте ДТП работают следователи. Эксперты осматривают место происшествия.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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