Пассажирский автобус перевернулся под Оренбургом
18 августа 202009:48
Пассажирский автобус ПАЗ съехал в кювет на трассе М5 «Урал» у села Подгорняя Покровка в Оренбургской области и перевернулся на крышу.
Как передаёт «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС, в результате ДТП погиб один человек, ещё несколько пострадали.
По данным местных СМИ, автобус ехал из Оренбурга в Сергиевку. Водитель не справился с управлением.
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18 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru