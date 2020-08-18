Пассажирский автобус перевернулся под Оренбургом

Пассажирский автобус ПАЗ съехал в кювет на трассе М5 «Урал» у села Подгорняя Покровка в Оренбургской области и перевернулся на крышу.

Как передаёт «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС, в результате ДТП погиб один человек, ещё несколько пострадали.

По данным местных СМИ, автобус ехал из Оренбурга в Сергиевку. Водитель не справился с управлением.

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ФОТО: pixabay.com
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