В ДТП с автобусом под Новосибирском число пострадавших выросло до 11

Число пострадавших в аварии под Новосибирском с участием автобуса увеличилось до 11 человек, троих из них отправили в больницу, рассказали в областном Министерстве здравоохранения.

В Южно-Сахалинске в автоаварии с машиной скорой помощи и автобусом пострадали четыре человека

ДТП произошло около 11.00 (07.00 мск) на 87 километре трассы Новосибирск - Кочки – Павлодар. Пассажирский автобус столкнулся и автомобилем Chevrolet Niva, водитель которого погиб. В результате аварии перевернулся, автобус с 47 пассажирами.

Ранее в новосибирском облминздраве рассказали о восьми пострадавших.

«В Ордынскую ЦРБ доставлено еще трое пострадавших в аварии. Врачи всех осмотрели, госпитализировали двоих - они в состоянии средней степени тяжести», – уточнили представители ведомства.

Из ранее госпитализированных восьми человек в лечебном учреждении остался только один человек. Таким образом, в ЦРБ остается всего три человека из числа пострадавших.

По предварительным данным, причиной ДТП в Новосибирской области, в котором погиб человек и пострадали еще 11, стал выезд автобуса на встречную полосу движения.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеРоссияДТП

Горячие новости

Все новости

партнеры