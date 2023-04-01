В ДТП с автобусом под Новосибирском число пострадавших выросло до 11
Число пострадавших в аварии под Новосибирском с участием автобуса увеличилось до 11 человек, троих из них отправили в больницу, рассказали в областном Министерстве здравоохранения.
ДТП произошло около 11.00 (07.00 мск) на 87 километре трассы Новосибирск - Кочки – Павлодар. Пассажирский автобус столкнулся и автомобилем Chevrolet Niva, водитель которого погиб. В результате аварии перевернулся, автобус с 47 пассажирами.
Ранее в новосибирском облминздраве рассказали о восьми пострадавших.
«В Ордынскую ЦРБ доставлено еще трое пострадавших в аварии. Врачи всех осмотрели, госпитализировали двоих - они в состоянии средней степени тяжести», – уточнили представители ведомства.
Из ранее госпитализированных восьми человек в лечебном учреждении остался только один человек. Таким образом, в ЦРБ остается всего три человека из числа пострадавших.
По предварительным данным, причиной ДТП в Новосибирской области, в котором погиб человек и пострадали еще 11, стал выезд автобуса на встречную полосу движения.
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